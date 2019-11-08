Пекин, , 05:01 — REGNUM Министерство финансов и Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделили 418 млн юаней (около $59,7 млн) на борьбу с засухой в семи регионам страны уровня провинции, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Засуха

Денежные средства пойдут на борьбу с засухой в провинциях Шаньси. Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуанси и Чунцин. В общей сложности 250 млн юаней будет направлено на борьбу с засухой и 168 млн юаней — на улучшение условий местных жителей, которые страдают от затяжного разгула стихии.

Также в регионы направлены восемь рабочих групп для помощи в борьбе с ненастьем в районах особенно пострадавших от засухи. Центральные власти объявили IV уровень экстренного предупреждения в связи с засухой в указанных регионах.

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