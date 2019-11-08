Владивосток, , 04:52 — REGNUM Опекун козла Тимура Эльвира Головина на официальной странице Сафари-парка известила общество о смерти известного в Приморье животного, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Эльвира написала, что козлик Тимур содержался в отличных условиях, жил под присмотром личного врача и врачей-ветеринаров сафари-парка, тем не менее, 5 ноября его не стало.

Урна с прахом животного будет захоронена с почестями на территории сафари-парка, а позже над его могилой будет поставлена бронзовая скульптура.

Как сообщало ИА REGNUM, козёл Тимур стал знаменитым на весь мир своей дружбой с тигром Амуром, с которым он содержался в одном вольере. Посетители сафари-парка недоумевали от одного факта, что хищник игнорировал козла, который в естественной среде обитания является его пищей, и даже демонстрировал элементы дружбы. Эта дружеская связь стала привлекать массу посетителей в сафари-парк, превратилась в настоящий бренд. Однако, в какой-то момент времени в тигре всё же проснулся хищник и он ударил лапой по загривку козла Тимура, повредив ему позвоночник. После этого козёл содержался отдельно.