Урумчи, Китай, , 04:27 — REGNUM Количество туристов, посетивших Синьцзян-Уйгурский автономный района на северо-западе Китая с января по октябрь 2019 года, превысило 200 млн человек, что на 42,62% больше, чем годом ранее, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Доход от туризма за первые десять месяцев года достиг 341,73 млрд юаней (около $48,7 млрд), что на 43,39% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Таким образом текущий показать стал рекордным за все время, сообщили в местном департаменте культуры и туризма. Особенно в департаменте надеются на грядущий зимний туристический сезон, поскольку Синьцзян славится своими зимними пейзажами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Синьцзяне также стремительно растет объем железнодорожных перевозок, который с 1 января по 3 ноября текущего года также взлетел боле чем на 40%.

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