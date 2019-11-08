Париж, , 03:59 — REGNUM Официальное приглашение России участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) намерены отправить французские власти. Об этом 8 ноября сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По словам спецпредставителя, переговоры с французской стороной велись с момента пожара в апреле 2019 года. Россия сама предлагала помощь властям Франции. Швыдкой выразил мнение, что своим решением Париж признал развитость российской науки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай и Франция подписали соглашение о том, что китайские специалисты примут участие в реставрации Собора Парижской Богоматери.

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