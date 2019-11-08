Красноярск, , 03:37 — REGNUM 3,2 млрд рублей планируется потратить в Красноярском крае в 2020 году на выплату региональной социальной доплаты к пенсии заявила министр социальной политики края Ирина Пастухова. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края.

В ходе заседания комитета по охране здоровья и социальной политике парламента региона Пастухова также сообщила о том, что всего на развитие социальной поддержки жителей края в следующие три года будет направлено около 102 млрд рублей.

Членам комитета заксобрания в рамках обсуждения краевого бюджета на 2020 год была представлена программа «Развитие социальной поддержки граждан».

Напомним, что в связи с изменением законодательства в части осуществления социальной доплаты к пенсии, с 2020 года Красноярский край переходит от федеральной социальной доплаты к пенсии к региональной, в связи с чем у краевого бюджета появляются новые расходные обязательства.

С 2020 года вводится единый для всех регионов порядок расчета величины прожиточного минимума пенсионера, который в Красноярском крае составит 10 039 рублей. В случае, если получаемое обеспечение неработающего пенсионера меньше этой суммы, пенсионеру назначается региональная социальная доплата.