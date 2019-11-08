Владивосток, , 02:57 — REGNUM Администрация Владивостока рассчитывает провести оптимизацию городских пассажирских перевозок путём уменьшения числа автобусных маршрутов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в городской администрации, из 93 действующих маршрутов будет оптимизировано 52, в том числе 22 будут ликвидированы, а также будут созданы три новых маршрута. Всего на городских линиях будет работать 542 автобуса средней и большой вместимости.

План оптимизации за 6,7 млн рублей для администрации Владивостока с начала года разрабатывает ООО «Сити Транспорт Групп — Сибирь».

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отчитал главу Владивостока Олега Гуменюка за безответственность в проведении ремонта городских дорог.