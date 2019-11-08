Грозный, , 02:53 — REGNUM Информационный материал британской корпорации «Би-би-си» о выступлении Рамзана Кадырова, в котором тот призвал наказывать распространителей сплетен и оскорблений в сети интернет, назвал 7 ноября очередным клеветническим пасквилем пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

«Не помню ни одного случая, чтобы «Би-би-си» или иные СМИ Великобритании, Франции, Германии или США объективно написали что-нибудь о событиях в Чечне», — приводят слова Каримова в «Интерфаксе».

По его словам, высказывание Кадырова о наведении порядка в Чечне были восприняты западными журналистами так, «как им это хотелось бы».

Напомним, освещая недавнюю встречу Кадырова с правительством республики, «Би-би-си» опубликовало перевод фрагмента на русский язык со словами «если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», приписав их лидеру Чечни.

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