Мехико, , 01:55 — REGNUM Мигранты из Гватемалы, Сальвадора и Колумбии, которых перевозили в кузове грузовика, освобождены в мексиканском штате Веракрус, 7 ноября сообщило Министерство безопасности Мексики на официальной странице в социальной сети Twitter.

Всего в автомобиле находилось около 100 человек. В их числе 32 несовершеннолетних и 15 женщин. По обвинению в незаконной транспортировке людей правоохранительные органы задержали двух человек. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что властям удалось снизить поток мигрантов, следующих в США, на 56%.

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