Лахор, Пакистан, , 09:06 — REGNUM 7 ноября три девушки Мишаель Хиат (17 лет), Лайба Сиддики (18 лет) и Лейла Алам (13 лет) направили петицию в Высокий суд Лахора, обвиняя правительство пакистанской провинции Панджаб в том, что то допустило катастрофическое ухудшение воздуха.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в подаче заявления девушкам помог отец Лейлы Алам, юрист по вопросам окружающей среды. В петиции, направленной в суд, содержится требование обеспечивать граждан точной и своевременной информацией о состоянии окружающей среды. По мнению активисток, такая информация поможет общественности самостоятельно принимать меры для защиты своего здоровья.

Напомним, что в недавно опубликованном международном рейтинге качества воздуха пакистанский Лахор занял второе место среди городов с самым плохим воздухом. В правительстве провинции Панджаб в ухудшении ситуации обвиняют соседнюю Индию: столица страны Нью-Дели оказалась на первой строчке рейтинга.