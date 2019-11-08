Исламабад, , 09:01 — REGNUM 7 ноября Оперативный центр чрезвычайных ситуаций Пакистана сообщил, что число заразившихся лихорадкой денге в стране превысило 45 тысяч человек.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, главным центром вспышки лихорадки в Пакистане стала столица страны — Исламабад. Здесь в течение 2019 года было зарегистрировано 12,6 тысяч случаев заражения. Велико число заболевших в Пандажбе — здесь оно превысило отметку в 22 тысячи. Общее число граждан страны, умерших от опасного заболевания, превысило в 2019 году 70 человек.

Правительство страны прибегло к «чрезвычайным мерам», чтобы остановить вспышку. Все больные обеспечиваются бесплатной диагностикой и лечением. В правительстве подчеркивают, что рекордное число заболевших — это всего лишь результат более эффективного мониторинга и выявления лихорадки у граждан.