Екатеринбург, , 00:03 — REGNUM Молодёжная палата екатеринбургской гордумы собрала подписи в защиту муниципального кинотеатра «Салют». Об этом заявил член палаты Александр Немченко у себя в Facebook.

Письмо с просьбой отменить возможное закрытие МУПа подписали 12 членов молодёжной палаты. Документ адресован мэру Александру Высокинскому.

«Общественный резонанс, вызванный информацией о его («Салюта») возможном закрытии, показывает значимость кинотеатра для жителей Екатеринбурга», — указано в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, в кинотеатре пока не уведомили сотрудников о предстоящем разрыве трудовых отношений. Возможно, в здание МУПа переселят Дворец пионеров.

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