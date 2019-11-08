Таллахасси, США, , 00:02 — REGNUM Древнее поселение индейцев было обнаружено археологами Флоридского университета с помощью дрона на берегу Мексиканского залива. Об этом 7 ноября сообщает Daily Mail.

Поселение было обнаружено на северо-западном побережье штата Флорида, недалеко от заповедника Сидар-Кей. Беспилотные летательные аппараты учёные использовали для сканирования побережья острова Роли на северо-западе Мексиканского залива. При составлении 3D-карты поверхности острова на побережье были найдены следы поселения, в котором могли проживать от 200 до 300 человек.

Археологи раскопали остатки 37 жилищ, возле которых было обнаружено множество устричных раковин. По мнению археологов, поселение существовало в 900−1200 годах нашей эры. При раскопках были найдены предметы быта, посуда, различные инструменты для изготовления украшений из раковин.

Как предполагают исследователи, основным занятием проживавших в поселении индейцев было изготовление бус и других украшений из раковин, которые были очень востребованы в ту эпоху. В настоящее время украшения и различные предметы с орнаментом из раковин находят в разных частях Северной Америки.

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