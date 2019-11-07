Брюссель, , 22:14 — REGNUM Евростат составил список наиболее и наименее счастливых стран-членов Евросоюза. Соответствующее исследование было опубликовано на сайте Еврокомиссии.

В ходе опроса, проведённого в 2018 году, респонденты ответили на вопрос: «Чувствовали ли вы себя счастливыми в течение последних четырёх недель?».

Согласно рейтингу, наибольшее число счастливых людей живут на территории Бельгии, Нидерландов, Австрии и Финляндии (76% респондентов ответили утвердительно на поставленный вопрос). Далее в списке идут жители Люксембурга (74%), Испании (72%) и Дании (70%). Помимо них, в десятку самых счастливых стран попали Франция, Германия и Польша.

Что касается аутсайдеров списка, то ими стали Литва, Хорватия, Болгария и Латвия.