Бужумбура, , 22:26 — REGNUM Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» обвинила правительство Бурунди в запугивании журналистов, в особенности из частных СМИ, не боящихся обнажать ситуацию в стране.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, организация предупредила, что власти Бурунди таким образом пытаются заставить замолчать все независимые СМИ в преддверии всеобщих выборов, проведение которых планируется в 2020 году.

Обвинение было выдвинуто на фоне ареста 22 октября четверых журналистов местного издания «Иваку» и их водителя за якобы попытку взять интервью у жителей города Бубанза, спасавшихся от вооруженных столкновений между силами безопасности страны и повстанцами.

Журналисты были обвинены в подрыве национальной безопасности после совершения серий нападений повстанческими группировками на северо-западный город Бубанза.

Их задержали без суда и следствия на четыре дня, после чего прокурор выдвинул обвинение в отношении их водителя в сотрудничестве с членами группировки «Красная Тамара». Все пятеро были приговорены к лишению свободы сроком до десяти лет.

Согласно докладу «Репортеров без границ», Бурунди занимает 159-ое место среди 180 стран в мировом индексе свободы печати.