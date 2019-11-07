Копенгаген, , 22:27 — REGNUM Шестерым мужчинам было выдвинуто обвинение за контрабанду порядка 93 килограммов кокаина из Нидерландов в Данию. Об этом сообщают представители ютландской полиции.

По информации органов обвинения, двоим мужчинам было выдвинуто обвинение за планирование провоза наркотика на территорию Дании; другим двоим — за осуществление контрабанды от 41 до 52 килограммов; и последним двум — за содействие в покупке и сбыте от 16,5 до 22,97 килограммов кокаина в Дании. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Полицейская работа по этому делу началась задолго до выдвижения обвинений. Так, 11 декабря 2018 года полиция Ютландии провела масштабную акцию, в ходе которой были задержаны 30-летний голландец и 40-летний сириец. Остальными подсудимыми являются трое граждан Украины, а также 36-летний сириец, имеющий прописку в датском Силькеборге. Все шестеро отрицают свою вину.

Данное дело будет рассматриваться в суде первой инстанции в Виборге. Первое судебное заседание начнется 16 декабря 2019 года.