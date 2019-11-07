Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Шесть категорий лекарств, которые наиболее опасны для пожилых людей, назвал врач скорой помощи из Сан-Франциско (штат Калифорния, США) Пэт Салбер, передаёт Newsmax.

По словам врача, опасны для пожилых мышечные релаксанты, лекарства от диабета с большим периодом полувыведения, антихолинергические антигистаминные препараты, бенздиазепианы, калийсберегающие диуретики и минеральное масло от запоров.

Мышечные релаксанты, по мнению Салбера, по возможности лучше заменять физиотерапией. От запоров он предложил применять более простые средства, в том числе клетчатку.

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