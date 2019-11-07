Екатеринбург, , 21:08 — REGNUM В столице Среднего Урала прошла торжественная акция в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первыми в Екатеринбурге (в 1924—1991 годах город назывался Свердловском — ИА REGNUM) провели своё мероприятия члены партии РКРП-КПСС вместе с представителями «РОТ Фронта». Около 20 человек пожилого возраста собрались около памятника Ленину на площади 1905 года.

Выступающие посетовали, что левое движение расколото. Организаторы призвали собравшихся бороться за справедливость и помянули добрым словом большевиком и Революцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге в честь годовщины Революции вернули Краснознамённую группу. Акцию провели члены движения «Суть времени».

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