Москва, , 21:02 — REGNUM Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская заявила, что он не принимает свою отставку, о которой ранее сегодня, 7 ноября, сообщила её организация.

«Никакой отставки я не принимаю. Я была в Евпатории, и они тут же состряпали эту гряз», — сказала Салиховская.

Она пояснила, что была в Евпатории на лечении.

Салиховская подчеркнула, что она провела встречу с представителями региональных отделений организации и они подтвердили её полномочия.

«У меня здесь представители регионов сидят. Они вам скажут, что я была, есть и буду до тех пор, пока я сама не уйду», — сказала Селиховская.

Она уверена, чт её деятельность просто «мешает зарабатывать» одну из членов Комитета солдатских матерей Андрею Курочкину. По словам Салиховской, этот самый Курочкин берет деньги с родителей призывников.

Курочкин однако уже успел заявить в интервью РБК, что вся его деятельность якобы совершенно законна и, вообще, он в комитете занимается привлечением дохода. А чтобы оформлять все сделки он зарегистрировал на себя ИП.

Кроме того, Курочкин утверждает, что решение об отставке Салиховской уже принято и осталось только внести формальные изменения в документы. Причиной отставки Салиховской Курочкин назвал огромные долги организации из-за неправильных финансовых решений руководителя.