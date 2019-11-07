Копенгаген, , 21:23 — REGNUM Министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике заявил, что ведомство должно стремиться к устранению неравенства в своей сфере. По мнению министра, если не предпринимать никаких мер, наиболее малообеспеченные пациенты рискуют вообще остаться без медицинских услуг.

«Все инициативы, любые реформы в области здравоохранения должны всегда анализироваться с точки зрения того, к каким результатам они приводят в плане борьбы с неравенством. Мы должны все тщательно изучать. В настоящее время в Дании нет такой системы здравоохранения, которая отвечает требованиям нашего общества», — заявил Хойнике. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

7 ноября представители министерства здравоохранения провели конференцию с участием председателя союза пациентов Дании (Danske Patienter) и членов ряда других заинтересованных организаций.