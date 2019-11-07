Черкесск, , 20:39 — REGNUM В Карачаево-Черкесии дошло до суда уголовное дело в отношении оперуполномоченного Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по региону. Его подозревают в крупной взятке, которую он хотел получить от владельца магазина по продаже сотовых телефонов, сообщили 7 ноября в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Бывший полицейский требовал от бизнесмена 500 тыс. рублей, а также три дорогих телефона. В обмен оперуполномоченный обещал не привлекать его к уголовной ответственности за контрафактный товар, а также содействовать в возврате изъятых в торговой точке мобильных телефонов и аксессуаров к ним.

Уголовное дело о получении должностным лицом, занимающим государственную должность в правоохранительных органах РФ, взятки в крупном размере направлено на рассмотрение в городской суд Черкесска.

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Как сообщало ИА REGNUM, борец с коррупцией, оперуполномоченный отдела № 5, капитан полиции был уличен в вымогательстве взятки в ноябре 2018 года. Как говорилось в материалах Следственного комитета, в октябре 2018 года он изъял у хозяина магазина «Мобильный мир», расположенного по улице Ленина в Черкесск, мобильные телефоны и аксессуары к ним на общую сумму 2 млн рублей. После этого он потребовал у владельца магазина передать ему взятку в размере полумиллиона рублей, а также трех телефонов «iPhone XS» розничной стоимостью почти 254 тыс. рублей.