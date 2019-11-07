Сыктывкар, , 20:29 — REGNUM Здравоохранению Коми не хватает трех тысяч врачей и четырех тысяч работников со средним образованием. Об этом на заседании Госсовета республики заявил министр здравоохранения Дмитрий Березин.

«Эти цифры — если каждый врач будет работать на одну ставку. Но это неправильный подсчет. Понятно, что врач, наверное, в ближайшие несколько лет не будет работать на одну ставку. У нас даже в проектах стоит показатель совместительства 1,2», — цитирует главу минздрава агентство БНК.

По его словам, в регионе продолжает снижаться общая численность врачей. За девять месяцев их стало на 1,5% меньше — сейчас в Коми работает 3368 специалистов (на 50 меньше, чем в прошлом году). Но обеспеченность врачами на 1 октября осталась на прежнем уровне, составив 40,6 на 10 тыс. населения (средний показатель по России — 37,4).

С начала года численность среднего медицинского персонала сократилась на 1,3% — в отрасли трудятся 9968 человек. Обеспеченность составляет 120,1 специалиста на 10 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2019 года численность жителей республики сократилась на 4,2 тысячи человек. Наибольший вклад в эти показатели вносит миграционный отток (73%). Естественная убыль (превышение числа умерших над числом родившихся) за этот период составила 1125 человек.