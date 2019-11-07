Сеул, , 21:12 — REGNUM Более 800 северокорейцев перебежали в Южную Корею в 2019 году. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По данным министерства по делам воссоединения, в Южной Корее с начала года зафиксировано 828 случаев пересечения границы выходцами с Севера. Ежегодное количество северокорейских перебежчиков начало увеличиваться с тех пор, как к власти в КНДР в 2011 году пришел Ким Чен Ын. Ежегодно это число в среднем составляет 1000−1500 человек.

Южнокорейская общественность призывает уделить внимание данной проблеме и помочь северокорейским перебежчикам с поиском работы и жилья. В июле 2019 года в Сеуле была обнаружена мертвая женщина с сыном, которые приехали из КНДР. По словам полиции, мама и ребенок умерли из-за голода. Подобные случаи достаточно распространены в Южной Корее. В настоящее время в стране проживает около 32 000 северокорейских перебежчиков.