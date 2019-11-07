Москва, , 20:12 — REGNUM В московском аэропорту «Шереметьево» мужчину не пустили на борт самолета из-за слишком толстого кота. Инцидент произошел сегодня, 7 ноября.

Михаил должен был лететь на самолете вместе со своим котом Виктором. Однако оказалось, что он слишком много весит — 10 килограммов. Дело в том, что по правилам пассажирских авиаперевозок в салоне самолета можно перевозить животных весом до 8 килограммов.

В итоге Михаилу пришлось сдать билет.

Однако выход их ситуации нашелся. Его друзья подыскали кошку-дублершу весом 8 килограммов. Кошку Фиби взвесили вместо кота Виктора при регистрации на рейс и вернули хозяевам.

Михаил с котом Виктором благополучно полетели во Владивосток.