Астрахань, , 19:19 — REGNUM Более 101 тысячи жители Астраханской области не могут выехать за пределы Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП России.

Из общего числа должников у 10 тысяч человек образовались задолженности по алиментам. Покидать страну запрещают гражданам, сумма дога которых превышает 10 тысяч рублей.

По данным ведомства, с начала 2019 года благодаря этому запрету были взысканы долги на сумму более 336 миллионов рублей, включая 1,9 млн рублей задолженности по алиментам.