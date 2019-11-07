Аддис-Абеба, , 19:33 — REGNUM Более ста солдат сомалийской армии закончили специальный учебный лагерь, поддерживаемый Великобританией на юго-западе Сомали. Согласно заявлению британского посольства в Могадишо, 134 солдата завершили двухмесячный курс обучения, который охватывал полевую подготовку, оказание первой помощи, патрулирование и проведение оборонительных операций. Обучение, по словам посольства, также было направлено на укрепление нынешней слабой боеспособности сомалийских солдат. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Посол Великобритании в Сомали Бен Фендер сообщил, что навыки, приобретенные солдатами, будут иметь большое значение для обеспечения долгосрочной безопасности Сомали. Он также подтвердил приверженность своей страны построению архитектуры безопасности в стране.

«Великобритания привержена делу содействия наращиванию потенциала сомалийской национальной армии и сомалийских полицейских сил, чтобы вы в конечном итоге смогли взять на себя полную ответственность за безопасность своей нации», — сказал посол Фендер.

Командующий британскими войсками в Сомали полковник Дж. Л. Бэйнхам отметил, что учебный курс был совместным проектом Сомали и Великобритании с целью содействия миру в стране.

По словам Бэйнхама, с января 2017 года Великобритания подготовила более 900 солдат сомалийской национальной армии. «Обучение было сосредоточено на выработке медицинских навыков, развитии лидерских качеств, уходе за оборудованием, логистике и следованию букве закона», — подчеркнул полковник.