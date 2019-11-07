Санкт-Петербург, , 19:14 — REGNUM С исторического деревянного памятника — дачи промышленника Громова в Лопухинском саду Петербурга — снимают строительные леса. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 ноября в городском комитете по охране памятников (КГИОП).

«Здание является примером ранней эклектики с использованием классических мотивов и представляет собой редкий образец деревянной дачи середины XIX века», — отмечают специалисты.

Во время расчистки в подвале под залежами мусора нашли мраморные скульптуры и гипсовый бюст, предположительно, купца Федула Громова, отца бывшего владельца дачи. Кроме того, на потолке террасы ризалита северного фасада обнаружилась уникальная цветная масляная живопись в трафаретной технике.

«Живопись имеет высокую степень сохранности, в советское время была закрашена масляной краской. Специалистами принято решение о консервации живописи для дальнейшей реставрации», — пояснили в КГИОП.

Дача находится у Каменноостровского моста на участке, который при Павле I был пожалован графу Кушелеву-Безбородко, затем перешел князю Петру Лопухину, который развернул работы по создани загородной дачи-усадьбы с большим пейзажным парком. В 1848 году участок купил крупный российский лесопромышленник и меценат Василий Громов. В 1850-х годах архитектор Георгий Винтергальтер построил новый двухэтажный дом, а архитектор Алексей Горностаев возвел в саду оранжереи, устроил гроты, фонтаны, беседки и каменную террасу с лестницей у пруда. Перепланировкой сада занимался собственный садовник Громова Егор Одинцов, автор сквера на Исаакиевской площади.

С 2009 года деревянная дача не эксплуатировалась, что привело ее в запустение, пострадали и фасады, и интерьеры. Реставрировать усадьбу начали в 2016 году.

За последние годы усилили стропильную систему и слуховые окна, полностью восстановили кирпичную кладку дымовых труб, заменили поврежденные балки, отреставрировали конструкции перекрытий, южный, северный и западный фасады, наружный металлодекор, столярные заполнения, крыльцо, кровлю покрасили.

В здании будет располагаться Центр Искусств подростково-молодежного центра «Петроградский». Всего с 2016 по 2019 годы бюджет потратил на реставрацию 230 млн рублей, но в 2020 году планируется выделить дополнительные средства на сохранение металлодекора.

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