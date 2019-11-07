Москва, , 18:53 — REGNUM Фотография мужа Анастасия Заворотнюк опубликована 7 ноября в её Instagram.

На фото Пётр Чернышёв обнимает Анастасию на фоне кремлёвской стены. За ними вида новогодняя ель.

https://www.instagram.com/p/B4iiL1domDU/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября в Instagram Заворотнюк была опубликована информация о том, что актриса действительно проходит курс лечения.

Читайте также: Родные Заворотнюк подтвердили её борьбу с болезнью

Читайте ранее в этом сюжете: Супруг Заворотнюк впервые появился на публике после известия о болезни жены