Магас, , 18:46 — REGNUM В Ингушетии могут ликвидировать Совет тейпов. Административное заявление о ликвидации организации подало в Верховный суд республики министерство юстиции региона, пишет «Медиазона».

В иске, который подан еще 8 октября, предъявляются претензии к Совету тейпов за то, что он не устранил нарушения, которые были выявлены в ходе проверки минюста. Среди них несоответствие законодательству устава организации данных о юридическом адресе, отсутствие отчетов об использовании имущества.

Кроме того, имеются претензии к гербу организации, в изображении которого содержится «солярный знак, схожий до степени смешения с нацистской символикой».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года, деятельность Совета тейпов была приостановлена. Его председатель Малсаг Ужахов арестован по подозрению в участии в протестных акциях и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Читайте также: Главу совета тейпов Ингушетии оштрафовали за распространение фейков