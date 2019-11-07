Аддис-Абеба, , 18:50 — REGNUM Пятая «Неделя моды Африки и снабжения легкой промышленности — 2019» откроет двери для посетителей с 9 по 12 ноября 2019 года. Неделя моды предоставит возможность для компаний, работающих в индустрии хлопка, текстиля, одежды, кожи и домашнего декора, представить свои новаторские продукты. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Более 280 международных производителей и экспортеров из 35 стран представят свою продукцию и инновационные проекты на суд более чем 5000 профессионалам в области торговли и поиска поставщиков в мире легкой промышленности со всего мира. Нынешняя выставка в 2019 году по сравнению с аналогичной 2017 года выросла на более чем 20% по числу участников и посетителей.

«Неделя моды Африки — 2019» — это не только платформа для обмена опытом производителей из восточноафриканского региона, но и для компаний со всего африканского континента. Впервые на неделе моды будут представлены павильоны из Германии, Португалии и Франции, которые поделятся своими экспертными знаниями и оценят продукцию африканских модных брендов.

Начатый в рамках недели моды в 2017 году уникальный проект «WALK FOR BUSINESS» соединит более 20 высококлассных африканских дизайнеров из Южной, Западной и Восточной Африки с международными покупателями и модными брендами для будущего сотрудничества.

«Неделя моды Африки», известная как единственная выставка технологической одежды в Африке, предлагает также огромную платформу для известных производителей оборудования для производства одежды, текстиля, а также для окрашивания и отделки.