Междуреченск, Кемеровская область, , 18:31 — REGNUM В Междуреченске суд вынес приговор бывшему начальнику колонии-поселения за незаконную рубку древесину, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кузбасса.

Как уточнили в ведомстве, в декабре 2016 и январе 2017 года временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 давал подчинённым указания провести рубку деревьев. Необходимых документов на это у него не было. Тем не менее в январе осужденные срубили 63 пихты и 18 елей. Ущерб муниципальному образованию составил 1,9 млн руб. Затем было срублено ещё 17 пихт, восемь елей и три кедра. Ущерб департаменту лесного комплекса области составил 995 тыс. руб.

Экс-начальник колонии осуждён на 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Также с него взысканы суммы ущерба.