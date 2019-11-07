Пекин, , 18:28 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики ввели запрет на запуск детьми онлайн-игр после 22:00 и до 8:00. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщают китайские СМИ.

В Пекине решили всерьез заняться регулированием онлайн-игр, особенно что касается участия в них детей. По новым правилам, детям от 8 до 16 лет запрещено включать онлайн-игры с 22:00 и до 8:00.

При этом днем и вечером им разрешено играть только ограниченное время. В будние дни это полтора часа, а в выходные — не более трех часов.

Для отслеживания активности на игровых платформах будут установлены специальные идентификаторы.

Более того, всех геймеров в возрасте от 8 до 16 лет ограничивают в донатах. Игровые счета такие геймеры смогут пополнить не более чем на 200 юаней в месяц (это порядка 1800 рублей).

Чуть более старшее поколение геймеров — от 16 до 18 лет могут в месяц пополнять игровые счета на 400 юаней (около 3600 рублей) в месяц, но не более 100 юаней за раз.