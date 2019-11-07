Магас, , 18:25 — REGNUM С начала 2019 года для учреждений здравоохранения Ингушетии закуплено 600 единиц компьютерной техники. Ее получили районные больницы и поликлиники, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Для использования врачами в медицинских кабинетах установят компьютеры, принтеры, устройства для бесперебойного питания техники. Оснащение больниц и поликлиник компьютерной техникой проводится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», сообщили в минздраве Ингушетии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года тогда еще врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил создать до конца месяца дорожную карту по устранению нарушений в системе здравоохранения республики и по модернизации отрасли.

Он призвал правительство к полному контролю над состоянием сферы здравоохранения, начиная от стоимости лекарственных средств, до состояния поликлиник и больниц.