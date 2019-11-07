Сеул, , 18:44 — REGNUM Правительство Республики Корея анонсировало ряд мер по борьбе с загрязнением воздуха. Ожидается, что уже к 2024 году его удастся снизить на 40%, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на министерство окружающей среды.

В частности, будут введены квоты на выброс загрязняющих веществ для промышленных предприятий в крупных городах; кроме того, все неэкологичные заводы будут в обязательном порядке модернизированы с помощью установки воздушных фильтров. Также Сеул рассчитывает добиться снижения уровня загрязнения с помощью развития электротранспорта. Уже сейчас часть автобусов работает на водородном топливе, расширяется инфраструктура и вводятся льготы для частных автовладельцев, использующих водородные автомобили.

Загрязнение воздуха — хроническая проблема Южной Кореи, главную опасность представляют микрочастицы пыли, концентрация которых регулярно превышает все допустимые нормы. Отмечается, что плохая экология в прошлом году стала причиной смерти 36 тысяч человек по всей стране.