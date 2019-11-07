Санкт-Петербург, , 18:16 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд не согласился с апелляцией Марии Кержаковой, экс-супруги бывшего форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, об увеличении суммы ежемесячных алиментов на их общую дочь. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

В августе 2019 года Выборгский районный суд Петербурга определил величину подлежащих уплате алиментов в размере 1/6 части заработка и иного вида дохода бывшего футболиста.

Прежнее соглашение с Марией Кержаковой от 2011 года предусматривало выплату 300 тыс. рублей каждый месяц с ежегодной индексацией в сторону увеличения на 10%, поскольку тогда Кержаков был профессиональным футболистом и имел нерегулярный меняющийся заработок — примерно по 25 млн рублей ежемесячно.

Но в 2017 году он закончил карьеру профессионального спортсмена, перешел на работу в РФС в качестве тренера, где получает 250 тыс. рублей в месяц. С тех пор у него родилось еще двое сыновей, на одного из них тоже требуют алименты.

В итоге Выборгский райсуд признал, что у Кержакова больше не возможности платить по 643 тыс. рублей каждый месяц Марии Кержаковой — такая сумма появилась с учетом индексации.

Мария Кержакова попыталась обжаловать это решение и установить новую планку хотя бы на уровне 150 тыс. рублей, но Горсуд ее не поддержал.

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Заметим, сейчас в Горсуде Петербурга находится дело по иску Марии Кержаковой к футболисту, где она требует запретить ему выезд из России, пока он не заплатит долги по алиментам в размере почти 13 млн рублей.

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