Грозный, , 18:06 — REGNUM Грозный занял первое место рейтинга «дружелюбности» среди российских городов, сообщил 7 ноября портал Domofond.

По десятибалльной шкале он набрал 8,3 балла. На втором месте город Северск (Томская область) — 8,2 балла, на третьем — Гурьевск (Калининградская область), Ессентуки (Ставропольский край), Майкоп (Адыгея).

Наименее дружелюбными оказались Якутск (6,4 балла), а также Златоуст (Челябинская область), Воркута (Коми), Новомосковск (Тульская область) — 6,5 балла. 6,6 баллов оказалось у Шахт (Ростовская область) и Арзамаса (Нижегородская область).

Отметим, что опрос был проведён среди 90 тысяч жителей российских городов. Им предложили оценить по шкале в десять баллов следующую формулировку: «люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые».

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