Волгоград, , 18:07 — REGNUM В законную силу вступил приговор в отношении бывшей судьи Городищенского районного суда Волгоградской области. Её признали виновной в ДТП, в результате которого погибли два человека. Своей вины в преступлении экс-судья не признавала и обжаловала первоначальный приговор Волгоградского областного суда в апелляционном порядке, сообщили 7 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

7 ноября Верховный суд Российской Федерации проверил решение Волгоградского областного суда от 5 августа 2019 года. Судом первой инстанции экс-судья была признана виновной и осуждена к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Обвиняемая в апелляции просила вынести ей оправдательный приговор. Верховный суд РФ приговор в части квалификации действий бывшей судьи оставил без изменения, снизив назначенное наказание до четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельное ДТП произошло 28 апреля 2015 года. Женщина сбила двух пешеходов, их отбросило под колёса встречной машины. С места преступления экс-судья скрылась.

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