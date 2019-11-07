Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM В Петербурге поддержали продление права сноса домов в историческом квартале Нарвская застава недалеко от центра города — согласно пожеланию компании «СПб Реновация». Такое решение большинством голосов c минимальным перевесом — 7 к 5 — приняли на заседании рабочей группе по вопросам концепции сохранения исторического центра Петербурга, передает 7 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Против высказались, в частности, эксперт и заместитель председателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов. Он отметил, что «СПб Реновация» за девять лет программы «не вбила ни одного колышка» в Нарвской заставе, но требует продления сроков некой «работы» и права на снос. Депутат Заксобрания Алексей Ковалев («Справедливая Россия») предложил вовсе исключить Нарвскую заставу из программы реновации, которую после провала все же продлили в Петербурге.

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Поправку о продлении права на снос «СПб Реновация» предложила в рамках общественных слушаний к проекту объединенных охранных зон, которые продолжались в течение двух недель до начала ноября. Так как программа реновации в Петербурге в мае текущего года была продлена до 2029-го в полном объеме, то и право на снос типовых исторических кварталов компания хотела бы продлить на 10 лет.

Рабочая группа поддержала «компромиссный» вариант, разработанный депутатом Сергеем Никешиным («Единая Россия») и рекомендовала продлить право на снос до начала 2023 года. Судя по всему, он надеется, что раз за девять лет девелоперам не удалось начать работу, то и в ближайшие три года не удастся.

«У нас реально закон вступит в силу через год. Остается еще полтора-два месяца на принятие проекта планировки. Плюс это связано с расселением, а там, не знаю, лет 15 еще работать», — предположил Никешин.

Он подчеркнул, что продление программы реновации в полном объеме на 10 лет было «политическим решением», так что было бы странно в таких условиях совсем не давать инвестору шанса.

«Программа продлена еще на 10 лет. Вопрос, конечно, по каким основаниям и почему она продлена», — заметил депутат.

Он также напомнил, что изначально этот вопрос должны были рассмотреть на комиссии по развитию застроенных территорий. В соответствии с постановлением правительства она должна собираться не реже, чем раз в три месяца.

«Комиссия не собиралась уже полтора года, — констатировал Никешин. — Собственно говоря, инвестор должен был дать полную ясность на ней по программе и планам реализации, чего сделано не было. Наши неоднократные обращения по этому вопросу, скажем так, результата не принесли».

Начальник Управления сопровождения и контроля строительных проектов комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергей Сократилин в свою очередь сообщил, что существует план мероприятий по «Нарвской заставе», он разбит на пять этапов, и подготовительный предполагает снос пяти расселенных домов и строительства на их месте четырех новых площадью более 50 тыс. кв. метров с передачей городу около 25 тыс. кв. метров.

«Я хочу сказать, что этот период затрагивает как раз конец 2022 года и начало 2023-го. То есть до черты, когда будет понятно, пошла эта программа или нет. Если этого не произойдет, то комитет имущественных отношений может расторгнуть договор», — сказал Сократилин.

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