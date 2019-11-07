Нальчик, , 17:57 — REGNUM За мошенничество с материнским капиталом задержан житель Кабардино-Балкарии. Он находился в федеральном розыске более семи лет и был задержан сотрудниками полиции Северной Осетии, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе ведомства.

Задержанного подозревают в преступной схеме в составе организованной группы лиц. Сам он возглавлял кредитный потребительский кооператив. В период с 2010 по 2012 год с помощью подложных документов злоумышленник незаконно обналичил денежные средства материнского капитала на сумму 170 млн рублей.

Задержание участника преступной схемы производилось на территории Кабардино-Балкарии. От действий подозреваемого пострадали жители и этой республики, и Северной Осетии.

В настоящее время в отношении фигуранта дела о мошенничестве при получении выплат избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий по месту жительства. Дело передано для расследования в СК по Северной Осетии.