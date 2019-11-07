Псков, , 17:57 — REGNUM Демографическая проблема остаётся самой сложной для Псковской области на протяжении десятилетий. «Депопуляция региона происходит много лет подряд», — заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельяновав эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

По её словам, смертность в регионе вдвое превышает рождаемость. Из положительных моментов Емельянова назвала сокращение естественной убыли населения.

Глобальной задачей администрации Псковской области вице-губернатор назвала «выйти на нулевую позицию и начать прирост населения» в течение 5−6 лет.

К 2024 году в регионе намерены повысить уровень продолжительности жизни населения. Сейчас, по словам Емельяновой, Псковская область преодолела рубеж в 70 лет по продолжительности жизни.

По данным Псковстата, на 1 января 2019 года в Псковской области проживало 629 651 человек. За 2018 год население региона сократилось на 6,8 тыс. жителей.