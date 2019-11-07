Москва, , 17:50 — REGNUM Роскомнадзор заблокировал почти два десятка интернет-ресурсов, торгующих санкционными продуктами через размещение рекламы в Сети. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«В суды направлено 28 исковых заявлений о признании информации о продаже таких товаров запрещенной к распространению, более половины из которых, уже рассмотрены и удовлетворены. В результате принятых мер территориальными управлениями Роскомнадзора заблокированы 17 пиратских интернет-ресурсов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что соответствующая проверка была проведена Дальневосточной транспортной прокуратурой.

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