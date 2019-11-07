Симферополь, , 17:41 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов лично проверил качество асфальта на новой трассе «Таврида», которая растянулась от Керчи до Севастополя. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает Крыминформ.

На данный момент готовность трассы составляет 81%. Аксенов лично сел за руль легкового автомобиля на передней панели которого стоял наполненный до краев стакан воды. Заезд состоялся на участке в Белогорском районе Крыма.

На кадрах видно, как глава Крыма едет по автодороге с максимально разрешенной скоростью — 60 километров в час.

За время поездки вода из стакана так и не пролилась.

«Достойно, чего тут», — сказал Аксенов после завершения поездки.