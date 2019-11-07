Москва, , 17:51 — REGNUM В Таганском районе Москвы (ЦАО) был ликвидировано заведение, в котором клиентам оказывались интимные услуги. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию поступила информация о том, что в квартире одного из домов на Нижегородской улице может находиться притон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего мужчину, который, предположительно, был администратором заведения.

В квартире задержали двух приезжих девушек в возрасте 18 и 19 лет. Их подозревают в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение. В отношении девушек составлены протоколы об административном правонарушении (ст. 6.11. КоАП РФ «Занятие проституцией»).

Возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Предполагаемого администратора отпустили под подписку о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Тверском районе Москвы также был ликвидирован притон с проститутками.

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