Лондон, , 17:39 — REGNUM Обязательные генетические тесты для новорожденных будут введены в Великобритании, заявил 7 ноября британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает The Telegraph.

Хэнкок «Мы дадим каждому ребёнку наилучший старт для жизни, обеспечив наилучшую медицину как только они войдут в наш мир».

Точные сроки не названы. Утверждается лишь, что индивидуальный подход поможет родителям ребёнка лучше заботиться о его здоровье, поскольку мать и отец будут заранее знать о возможных наследственных болезнях у новорожденного.

Напомним, британский минздрав собирается до конца года запустить программу генетического тестирования детей, больных раком, и взрослых граждан, у которых диагностирована трудноизлечимая форма онкологии.

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