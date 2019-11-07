Новосибирск, , 17:36 — REGNUM В Новосибирске, по прогнозам синоптиков, в ближайшее дни ожидается ухудшение погоды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по по данным Западно-Сибирского гидромета, завтра, 8 ноября, в городе будет идти мокрый снег, порывы ветра могут достичь 19 м/с. Температура воздуха ночью от — 1 до +1 °С, днём от +2 до +4 °С.

В субботу, 9 ноября, температура ночью от — 4 до — 6 °C, днём от — 4 до — 6 °C, в течение дня будет понижаться. Ветер ночью до 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с, мокрый снег, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 10 ноября, ночью от — 9 до — 13 °C, в пригороде от — 15 до — 17 °C, днём от — 9 до — 11 °C. Ветер 4−9 м/с, без осадков, гололедица.