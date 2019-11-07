Каякентский район, Дагестан, , 17:31 — REGNUM В незаконном вывозе морского песка с причинением значительного ущерба государству заподозрили главу Каякентского района Дагестана Магомедэмина Гаджиева. Против чиновника возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, пишет «Интерфакс-Юг».

Установлено, что весной 2019 года Гаджиев организовал незаконный вывоз песка с участка земли, примыкающего к береговой линии моря в селе Новокаякент. В период с 15 апреля по 23 мая было вывезено более 15 тыс. кубометров полезного ископаемого. Причиненный государству ущерб превысил 3,6 млн рублей.

Напомним, осенью 2018 года против Магомедэмина Гаджиева уже возбуждалось уголовное дело. Как сообщал тогда Следственный комитет Дагестана, чиновник незаконно передал в собственность села Усемикент земельный участок площадью более 25 тыс. кв. м. Ущерб государству составил более 25 млн рублей.

Тем не менее внимание со стороны правоохранительных органов пока не сказалось на политической карьере Гаджиева. Он продолжает оставаться главой Каякентского района. Эту должность чиновник занимает с октября 2014 года.

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