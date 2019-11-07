Москва, , 17:28 — REGNUM Затруднения на дорогах Москвы вечером 7 ноября достигнут девяти баллов, сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

По данным на 17:22, дорожная ситуация в столице оценивается в семь баллов. С приближением часа пик она будет ухудшаться. По прогнозу, в 18:00 заторы вырастут до восьми баллов, в 19:00 — до девяти. Этот уровень, в шаге от максимального, соответствует статусу сервиса «Город стоит».

Свободнее движение по дорогам столицы станет около 21:00.

Согласно интерактивной карте, с наибольшими трудностями автомобилисты столкнулись на центральных улицах города, Садовом кольце, ТТК, а также участках МКАД.