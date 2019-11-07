Калуга, , 17:47 — REGNUM Калужский благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» стал в 2019 году победителем второго конкурса Фонда президентских грантов с проектом паллиативной помощи «Миссия выполнима». Проект предусматривает круглосуточный телефон милосердия и выездную службу к онкологическим больным. Об этом 7 ноября рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фонда Татьяна Петрова.

Суть проекта «Миссия выполнима» — в оказании психологической и медико-социальной помощи паллиативным онкологическим больным и их родственникам. Бригада фонда в составе врача-онколога, волонтёров-медиков, психолога выезжает к больным на дом не только в Калуге, но в районы области, где консультирует по медицинским вопросам, учит родственников уходу и общению с тяжелобольным человеком, а также обращению с медицинскими изделиями. На базе фонда «Вместе создан специальный телефон милосердия для консультирования больных и их родственников. Звонки принимаются круглосуточно, включая выходные и праздники, а в отдельных случаях специалисты фонда организуют экстренную госпитализацию больного в паллиативные отделения региона.

«Для выезда врача, психолога, других специалистов к пациентам в Калуге и области фондом будет приобретен автомобиль. Сейчас для выездов используем машины волонтёров, что не позволяет наладить системную работу, срочные выезды к тяжёлобольным именно тогда, когда это необходимо и в том объеме, в каком нужно. Наша цель — сделать бесперебойной работу круглосуточного телефона милосердия и неразрывно связанной с ним консультативной, выездной патронажной и медико-социально-психологической службы по заявительному принципу. В первую очередь на выполнение этой задачи и будут направлены средства президентского гранта в размере два млн 101 тыс. 758 рублей», — подчеркнула Татьяна Петрова.

В настоящее время по регистру в Калужской области числятся 28 тысяч взрослых больных онкологией. Часть из них — это пациенты на последних стадиях заболевания, которые нуждаются в квалифицированной систематической паллиативной помощи. Ежегодно регистрируется 1100 новых пациентов. Специальные паллиативные отделения в посёлке Товарково и в калужской городской больнице №4 не вмещают всех, кто нуждается в помощи.

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