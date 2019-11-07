Тбилиси, , 17:25 — REGNUM Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила о планируемом ужесточении. При этом Тикарадзе пообещала, что врачи не останутся без работы. Об этом сообщает 7 ноября издание «Новости-Грузия».

"У нас беспрецедентное количество клиник, беспрецедентное в отношении количества населения. Это вопрос конкуренции, который рынок сам будет регулировать. Ни один медик не останется без работы», — отметила Тикарадзе.

Министр рассказала, что будет установлена система единого тарифа для клиник, включенных в государственную программу всеобщего здравоохранения. Также будет создан государственный медицинский холдинг, в котором объединят четыре больницы. Холдингом будет владеть и управлять государство.

В сентябре во время своего выступления в парламенте Грузии после назначения на пост министра Тикарадзе сообщила, что тарифы на медицинские услуги, которые финансируются государством в рамках программы всеобщего здравоохранения, будут одинаковыми для всех клиник Грузии.

Кроме того, в ближайшие годы Минздрав намерен контролировать процесс управления госпиталями страны, чтобы улучшить качество обслуживания и контролировать затраты госсредств.