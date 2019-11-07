Кострома, , 17:25 — REGNUM Костромскиесудебные приставыпривлекли к административной ответственности две организации, сотрудники которых звонили костромичу, не имеющему кредитов и долгов, — сообщает пресс-служба УФССП России по Костромской области

В ходе проверки было установлено, что костромичу регулярно звонили сразу из двух коллекторских агентств и требовали вернуть просроченную задолженность. Мужчина каждый раз объяснял, что не брал кредитов, однако звонки продолжались.

Оказалось, что костромич является полным тезкой жителя Забайкальского края. Причем совпадают не только имя, отчество и фамилия, но и дата рождения.

В итоге обе организации, осуществляющие возврат долгов, получили штрафы по 50 тысяч рублей за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Всего за 10 месяцев 2019 года в УФССП России по Костромской области поступили к рассмотрению 62 обращения граждан о нарушениях положений Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Судами вынесены определения о назначении административных штрафов на общую сумму 406 000 рублей.