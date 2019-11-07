с.Троицкое, , 17:22 — REGNUM В Ингушетии на днях появилось сообщение, что у дома-интерната для детей-инвалидов украли автомобиль. Его подарил учреждению депутат Госдумы Алихан Харсиев, пишет «Интерфакс».

Интернат, расположенный в селении Троицкое, очень нуждался в подарке, машину «Лада Гранта» использовали для перевозки детей в больницы и для других нужд учреждения.

Узнав из репортажа телерадиокомпании «Ингушетия» о том, кого они лишили машины, воры вернули ее. В ночь на 7 ноября они подкинули записку брату директора интерната Хамзата Мальсагова, в которой сообщили, что она стоит на парковке у железнодорожного вокзала города Назрани. Мальсагов считает, что в похитителях проснулась совесть.

Но, как говорится, нет худа без добра. Депутат Харсиев, узнав о краже, подарил интернату еще одну «Ладу Гранту». Теперь у учреждения для детей-инвалидов два автомобиля.